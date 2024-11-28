СМИ: Актеру Валентину Смирнитскому сделали операцию для спасения зрения

Врачи спасли зрение актеру Валентину Смирнитскому, народный артист России, страдавший от катаракты, перенес операцию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, актер «стремительно слеп» и плохо различал людей.

«На днях его госпитализировали в офтальмологию и провели высокотехнологичную микрохирургическую операцию по замене хрусталика одного из глаз интраокулярной линзой. Это позволит актеру хорошо видеть вдаль и на средние расстояния», — пишет Mash.

Вмешательство прошло без осложнений, актера выписали, 80-летний Смирнитский уже вернулся к спектаклям.

Ранее британский певец Элтон Джон признался, что испытывает проблемы со зрением, из-за которых не может закончить работу над новым альбомом. По словам музыканта, он не может записывать песни в студии, так как не видит текста композиции.

