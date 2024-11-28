СМИ: Актеру Валентину Смирнитскому сделали операцию для спасения зрения
Врачи спасли зрение актеру Валентину Смирнитскому, народный артист России, страдавший от катаракты, перенес операцию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным издания, актер «стремительно слеп» и плохо различал людей.
«На днях его госпитализировали в офтальмологию и провели высокотехнологичную микрохирургическую операцию по замене хрусталика одного из глаз интраокулярной линзой. Это позволит актеру хорошо видеть вдаль и на средние расстояния», — пишет Mash.
Вмешательство прошло без осложнений, актера выписали, 80-летний Смирнитский уже вернулся к спектаклям.
Ранее британский певец Элтон Джон признался, что испытывает проблемы со зрением, из-за которых не может закончить работу над новым альбомом. По словам музыканта, он не может записывать песни в студии, так как не видит текста композиции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru