Кинотеатры откроются в Москве с 1 августа

Кроме того, с началом августа начнут работу кружки и секции программы «Московское долголетие», но только на открытом воздухе, передаёт «Москва 24». Число зрителей спортивных соревнований разрешено увеличить с нынешних 10% до 50%.

Перед этим — с 13 июля — в городе снимут ограничения на работу аттракционов, культурных центров, парков культуры и отдыха, разрешат дискотеки с участием не более 50% от максимальной вместимости площадок, откроют детские лагеря и детские развлекательные центры.

