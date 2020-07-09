Кинотеатры откроются в Москве с 1 августа
Власти Москвы с 1 августа разрешат возобновить работу театров, концертных залов и кинотеатров вместимостью не более трёх тысяч посадочных мест при условии, что они будут заполнены не более чем на 50%. Об этом на своем персональном сайте написал мэр столицы Сергей Собянин.
Кроме того, с началом августа начнут работу кружки и секции программы «Московское долголетие», но только на открытом воздухе, передаёт «Москва 24». Число зрителей спортивных соревнований разрешено увеличить с нынешних 10% до 50%.
Перед этим — с 13 июля — в городе снимут ограничения на работу аттракционов, культурных центров, парков культуры и отдыха, разрешат дискотеки с участием не более 50% от максимальной вместимости площадок, откроют детские лагеря и детские развлекательные центры.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru