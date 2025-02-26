Кинокритику Барабаш предъявили обвинение в распространении фейков о ВС РФ
Кинокритику Екатерине Барабаш предъявили обвинение в распространении фейков об армии России, журналистка признала вину. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.
Барабаш задержали накануне в Москве, напоминает 360.ru.
По данным следствия, на своей странице в соцсети журналистка разместила публикации, в которых, согласно исследованию, содержатся ложные сведения о действиях российской армии на территории другого государства. Столичные правоохранители возбудили против кинокритика уголовное дело, обвинив ее в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 Уголовного кодекса (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ).
Фигурантка полностью признала вину. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избрании Барабаш меры пресечения. Журналистке может грозить до десяти лет заключения.
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