Кинокритику Барабаш предъявили обвинение в распространении фейков о ВС РФ

Кинокритику Екатерине Барабаш предъявили обвинение в распространении фейков об армии России, журналистка признала вину. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

Барабаш задержали накануне в Москве, напоминает 360.ru.

По данным следствия, на своей странице в соцсети журналистка разместила публикации, в которых, согласно исследованию, содержатся ложные сведения о действиях российской армии на территории другого государства. Столичные правоохранители возбудили против кинокритика уголовное дело, обвинив ее в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 Уголовного кодекса (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ).

Фигурантка полностью признала вину. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избрании Барабаш меры пресечения. Журналистке может грозить до десяти лет заключения.

