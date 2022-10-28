Кэти Перри назвала свой «кукольный глаз» постановкой
Американская певица Кэти Перри утверждает, что проблема с глазом, испугавшая ее фанатов, была постановкой.
Перри написала в соцсетях в этой связи, что приглашает всех «на мою вечеринку со сломанными кукольными глазами в реальной жизни в Вегасе в следующем году».
Ранее в интернете появился ролик, на котором у 38-летней певицы во время выступления перестал открываться один глаз и ей пришлось нажимать на висок, чтобы привести лицо в порядок.
Видео можно посмотреть в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
Фанаты Перри начали переживать за ее здоровье, опасаясь, что у девушки паралич лица или нервный тик.
Вместе с тем это видео породило множество мемов. Их авторы, в частности, называли ситуацию с глазами певицы побочной реакцией на вакцинацию. Также высказывались предположения, что на накладных ресницах было слишком много клея.
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