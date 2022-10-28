Кэти Перри назвала свой «кукольный глаз» постановкой

Американская певица Кэти Перри утверждает, что проблема с глазом, испугавшая ее фанатов, была постановкой.

Перри написала в соцсетях в этой связи, что приглашает всех «на мою вечеринку со сломанными кукольными глазами в реальной жизни в Вегасе в следующем году».

Ранее в интернете появился ролик, на котором у 38-летней певицы во время выступления перестал открываться один глаз и ей пришлось нажимать на висок, чтобы привести лицо в порядок.

Видео можно посмотреть в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

Фанаты Перри начали переживать за ее здоровье, опасаясь, что у девушки паралич лица или нервный тик.

Вместе с тем это видео породило множество мемов. Их авторы, в частности, называли ситуацию с глазами певицы побочной реакцией на вакцинацию. Также высказывались предположения, что на накладных ресницах было слишком много клея.

