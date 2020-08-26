Каждый третий родитель возьмёт выходной 1 сентября

Практически треть (31%) родителей планируют взять выходной или отпуск 1 сентября, чтобы проводить ребёнка в школу. Об этом свидетельствует опрос, проведённый сервисом SuperJob среди работающих родителей.

Выяснилось, что 17% респондентов рассчитывают в этот день прийти на работу попозже или отпроситься на полдня. 52% заявили, что 1 сентября будут работать, как обычно, передаёт RT.

Исследование показало, что женщины чаще мужчин отпрашиваются с работы 1 сентября.

