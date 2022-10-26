Каждый седьмой россиян будет искать подработку при сокращенной рабочей неделе

Российские работодателя считают экзотикой 4-дневную рабочую неделю. К таким выводам пришли специалисты портала по поиску работы SuperJob.

«Такой режим работы введен лишь в 1 из 100 компаний, еще в 2% его считают допустимым», - говорится в исследовании.

Идею сокращенной рабочей недели поддерживает почти каждый второй россиянин. Чаще – женщины. Почти 64% опрошенных заявили, что смогли бы выполнить свою работу за 4 дня вместо стандартных пяти. Почти четверть считает это нереальным.

Лишний выходной россияне бы провели с семьей, так ответили 27% опрошенных, 23% просто отдохнули бы, 15% приступили бы к изучению иностранных языков.

Примечательно, что каждый седьмой россиянин нашел бы на этот день подработку.

Ранее президент НОСТРОЙ Антон Глушков заявил Telegram-канал «Радиоточка НСН», что в связи с тем, что мужское население активно принимает участие в специальной военной операции, к строительным работам необходимо привлечь женщин.

