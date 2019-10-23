Казахстанец пропал после выигрыша миллиона долларов

Гражданин Казахстана Хуссаин Еремешев выиграл миллион долларов в лотерею Dubai Duty Free, которая проходила в Дубае (ОАЭ). Известно, что мужчина приобрел свой билет через интернет.

Организаторы лотереи утверждают, что не могут связаться с победителем и сообщить ему о выигрыше, сообщает Gulf News.

Примечательно, что Еремешев не первый гражданин Казахстана, выигравший крупную сумму за рубежом. Четыре года миллион долларов в ОАЭ выиграл Омар Самалыков.

Ранее стало известно, что в российском «Гослото» остались невостребованными 3 млрд рублей, выигранных гражданами. В среднем сумма премии составляет 150 рублей, при этот самым крупным невостребованным выигрышем стала сумма в 10 миллионов рублей.

