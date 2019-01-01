Кассирам кинотеатров разрешили требовать у посетителей паспорт

Совет Федерации разрешил кассирам кинотеатров и библиотекарям требовать паспорт у посетителей. Как отмечает «Парламентская газета», сегодня Совфед одобрил закон о защите детей от запрещенной информации, который и предусматривает подобные действия.

В частности, согласно законопроекту, в том случае, если у кассира или контролера в кинотеатре возникнут сомнения насчет возраста зрителя, они могут потребовать у зрителя документ, удостоверяющий личность и позволяющий установить возраст. Этот закон, к слову, касается и трейлеров фильмов, которые демонстрируются в кинотеатрах. Если фильм содержит информацию, не предназначенную для детей, то в трейлере ее быть не должно.

Кроме того, документ предлагает запретить продажу, прокат, аренду и выдачу из фондов общедоступных библиотек продукции с информацией, не предназначенной для лиц младше 18 лет.

Между тем, ранее НСН сообщала, что депутаты Мосгордумы приняли закон о запрете продажи электронных сигарет и вейпов лицам, не достигшим совершеннолетия. Документ предусматривает штраф в размере до 5 тыс. рублей за привлечение подростков к курению вейпов и электронных сигарет. В свою очередь, главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королёв ранее в беседе с НСН рассказал, как долго будет обсуждаться вопрос регулирования инновационных систем, таких как вейп или нагревание табака на федеральном уровне.

