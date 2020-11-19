Картонные экогробы для захоронений предлагают в Крыму

Экологичные гробы из картона появились в Крыму, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальную Мемориальную компанию.

Они сгорают в ходе кремации за 3-5 минут в отличие от традиционных из дерева. Отмечается, что при применении такого вида гробов для кремаций и обычных захоронений существенно уменьшится потребление древесины на эти цели.

Гробы выполнены из плотного картона, с гидроизоляцией и конструктивом, который позволяет выдержать вес до 120 килограммов. При этом сам гроб весит пять килограммов.

Экогробы подходят для любых видов погребения, включая классическое захоронение в землю, либо кремацию. Возможен выбор модели, цвета, декора либо принта.

Напомним, два года назад власти китайской провинции Цзянси начали активно вводить политику запрета на традиционные похороны, оставив единственным способом захоронения кремацию.

Это делается в целях сохранения земельных ресурсов. В попытках убедить народ в необходимых мерах власти идут на крайние способы — вплоть до кражи гробов.