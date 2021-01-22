Картофель «экономкласса» предложили продавать в России

Картофельный союз предложил торговым сетям ввести в ассортимент картофель калибром от 35 до 55 миллиметров в сетках по 2,5, 3 и 5 килограммов. Производители отмечают, что такие корнеплоды будут на 15-20% дешевле. Об этом пишет «Коммерсант».

По словам главы союза Татьяны Губиной, отказ от сортировки картофеля по размерам позволит производителям экономить до 50% на этапе упаковки, что приведет к стабилизации роста цен на продукцию.