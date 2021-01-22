Картофель «экономкласса» предложили продавать в России
Картофельный союз предложил торговым сетям ввести в ассортимент картофель калибром от 35 до 55 миллиметров в сетках по 2,5, 3 и 5 килограммов. Производители отмечают, что такие корнеплоды будут на 15-20% дешевле. Об этом пишет «Коммерсант».
По словам главы союза Татьяны Губиной, отказ от сортировки картофеля по размерам позволит производителям экономить до 50% на этапе упаковки, что приведет к стабилизации роста цен на продукцию.
Плодоовощной союз указывает, что оптовая цена на овощи увеличилась на 11%, а инфляция составила 91%. Директор союза Михаил Глушков отмечает, что при сохранении такой тенденции существует вероятность снижения производства картофеля из-за низкой маржинальности.
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