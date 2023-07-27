Картаполов ответил Клишасу на критику запрета юристам помогать призывникам
Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отверг критику в адрес депутатов нижней палаты парламента в связи с подготовкой законопроекта, согласно которому, юристам запретят предоставлять помощь гражданам в военкоматах при подаче жалоб. Так генерал-полковник отреагировал на заявление члена Совета Федерации Андрея Клишаса, который заявил, что данная законодательная инициатива нарушает Конституцию РФ.
Как заявил Картополов изданию «Газета.Ru», все решения Госдумы проверяются в правовых управлениях как самой палаты, так и Кремля. По словам парламентария, в случае возникновении «нюансов» контрольные инстанции просигнализировали бы об этом.
Депутат также заметил, что не понимает, на чем базируются выводы Клишаса, поскольку текст поправки «согласован и выверен». Согласно поправкам, которые одобрил комитет Картаполова, граждане РФ старше 18 лет смогут взаимодействовать с военкоматом по спорным вопросам только лично.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru