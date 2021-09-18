Карпов отреагировал на иск советской шахматистки к Netflix из-за сериала «Ход королевы»
Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов объяснил обращение пятикратной чемпионки СССР по шахматам Ноны Гаприндашвили в суд против компании Netflix после выхода в свет сериала «Ход королевы».
По словам Карпова, Гаприндашвили никто даже не называл русской шахматисткой – она родом из Грузии. Гроссмейстера удивило, что консультант фильма «Ход королевы» чем пион мира по шахматам Гарри Каспаров пропустил этот киноляп, пишет «Комсомольская правда».
«Это отношение к национальному происхождению. И ясно, что Нона родилась в Грузии, она грузинка и горда этим. И, в общем, русской шахматисткой ее никак не назовешь, и никто никогда не называл», — прокомментировал иск Гаприндашвили Каспаров.
О решении шахматистки судиться с кинокомпанией Netflix стало известно 17 сентября. Гаприндашвили возмущена тем, что в фильме ее назвали русской спортсменкой, а также утверждается, что она никогда не играла против мужчин.
Напомним, Гаприндашвили пять раз становилась чемпионкой мира. Ей первой присвоили звание международного гроссмейстера среди мужчин.
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