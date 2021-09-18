Карпов отреагировал на иск советской шахматистки к Netflix из-за сериала «Ход королевы»

По словам Карпова, Гаприндашвили никто даже не называл русской шахматисткой – она родом из Грузии. Гроссмейстера удивило, что консультант фильма «Ход королевы» чем пион мира по шахматам Гарри Каспаров пропустил этот киноляп, пишет «Комсомольская правда».

«Это отношение к национальному происхождению. И ясно, что Нона родилась в Грузии, она грузинка и горда этим. И, в общем, русской шахматисткой ее никак не назовешь, и никто никогда не называл», — прокомментировал иск Гаприндашвили Каспаров.

О решении шахматистки судиться с кинокомпанией Netflix стало известно 17 сентября. Гаприндашвили возмущена тем, что в фильме ее назвали русской спортсменкой, а также утверждается, что она никогда не играла против мужчин.

Напомним, Гаприндашвили пять раз становилась чемпионкой мира. Ей первой присвоили звание международного гроссмейстера среди мужчин.

