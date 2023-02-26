Капсулы для сна установили на Восточном вокзале в Москве
На Восточном вокзале в Москве установили капсулы для сна, сообщает пресс-служба ОАО «РЖД».
«Они представляют собой эргономичные капсульные кровати из пожароустойчивого ABS-пластика, оснащенные сдвижной боковой дверью и замком, светодиодной подсветкой с возможностью выбора цвета и лампой для чтения, USB-розеткой для зарядки гаджетов, зеркалом, регулятором режима циркуляции воздуха с дисплеем и другим оборудованием», – говорится в сообщении.
Капсулы расположили в бизнес-зале вокзала. В каждой может отдохнуть один взрослый или родитель с ребенком в возрасте до пяти лет.
Внутри капсул есть зеркало, USB-зарядка, cветодиодная подсветка разных цветов и лампа для чтения. Аренда спальной кабины от 3 часов составит 3000 рублей. В плату входит набор с тапочками, наушниками и зубной щеткой, постельное белье, 10 минут массажа в массажном кресле, а также завтрак, обед или ужин.
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