Капитанскую повязку Роналду продали на аукционе почти за 6 млн рублей
Капитанская повязка португальского нападающего Криштиану Роналду была продана на благотворительном аукционе в Сербии за 7,5 миллиона сербских динар (5,7 миллиона рублей по текущему курсу), сообщает ТАСС.
В матче квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Сербии и Португалии, который прошёл в Белграде 28 марта, Роналду уже в добавленное пробил в ворота хозяев, однако арбитр не засчитал гол несмотря на то, что мяч полностью пересёк линию. В итоге игра закончилась со счётом 2:2.
Повязку, которую капитан сборной Португалии в сердцах бросил на поле, подобрал пожарный Джордже Вукичевич. Огнеборец передал её в гуманитарную организацию «Вместе за жизнь», которая собирает деньги на лечение шестимесячного Гаврилы Джурджевича, страдающего от спинальной мышечной атрофии.
Отметим, что после шквала критики нидерландский арбитр Данни Маккели, обслуживавший мачт, принёс извинения сборной Португалии за незасчитанный гол, сообщает RT.
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