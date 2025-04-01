Каникулярную смену «Весна Побед» проведет Музей Победы

В Музее Победы 7 апреля начнет работу городской клуб «Весна Побед». Участниками смены станут более 300 школьников, в том числе дети из семей военнослужащих — участников СВО. Проект реализуется при поддержке Департамента образования и науки города Москвы.

«Вторая весенняя смена будет проводиться в течение пяти дней на территории мемориального комплекса на Поклонной горе для школьников от 7 до 13 лет. Старт программе будет дан во время торжественной линейки в Зале Полководцев Музея Победы», - поделилась директор Детского клуба Музея Победы Мария Гуменюк.

В программе клуба «Весна Побед» — встречи с известными гостями, патриотические квесты, экскурсии, развивающие игры, спортивные занятия, детские фестивали, концерты, мастер-классы и многое другое. Ребят ждут тематические мероприятия, посвященные Дню космонавтики и Дню российской анимации.

Также для школьников пройдут занятия в группах по 10 тематическим направлениям. Например, в рамках «Детского самоуправления» участники клуба попробуют создать партии со своей программой, освоят основы ораторского искусства, а на мастер-классах направления «Медиа» научатся ориентироваться в медиапространстве и создавать интересный контент. Кроме того, ребята познакомятся с обычаями, культурой и ремеслами народов России в ходе занятий направления «Мы — это мир». Также юные гости смогут присоединиться к историческому, творческому, спортивному, техническому, гражданско-патриотическому, экологическому направлениям.

Все мероприятия проходят на территории музейного комплекса на Поклонной горе. В распоряжении детей будут более 10 гектаров парковой территории, уникальная площадка военной техники — Музей «Г.О.Р.А.», кинотеатр «Поклонка», концертный зал, пространства экспозиций и лекториев, детская площадка, веревочный городок.

Церемония открытия состоится 7 апреля в 11.00.

