Канье Уэст выразил сочувствие гетеросексуальным мужчинам
Американский рэпер Канье Уэст выразил сочувствие положению белых гетеросексуальных мужчин в США во времена осуждения расизма и гомофобии. Об этом он заявил в эфире Talk TV.
По мнению Уэста, белых гетеросексуальных мужчин осуждают больше всего. Как считает рэпер, у данной категории людей самая маленькая платформа для выражения своего мнения.
Уэст уверен, что гетеросексуальным мужчинам нельзя выражать свои чувства и мнения, поскольку их сразу назовут расистом, гомофобом и другие.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru