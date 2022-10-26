Канье Уэст выразил сочувствие гетеросексуальным мужчинам

Американский рэпер Канье Уэст выразил сочувствие положению белых гетеросексуальных мужчин в США во времена осуждения расизма и гомофобии. Об этом он заявил в эфире Talk TV.

По мнению Уэста, белых гетеросексуальных мужчин осуждают больше всего. Как считает рэпер, у данной категории людей самая маленькая платформа для выражения своего мнения.

Уэст уверен, что гетеросексуальным мужчинам нельзя выражать свои чувства и мнения, поскольку их сразу назовут расистом, гомофобом и другие.

