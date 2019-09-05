Канатоходец сорвался с троса между небоскребов в Москве

В Москве эквилибрист, двигавшийся по натянутому тросу между двумя небоскрёбами, сорвался вниз, потеряв равновесие. Как пишет РБК, видео падение было опубликовано в интернете.

От смерти канатоходца спасла страховка. Высота, на которой тренировался спортсмен, составляла более 300 метров.

Напомним, ранее ТАСС сообщал о выступлениях канатоходцев 7 и 8 сентября на территории небоскребов «Москва-Сити». Мероприятия пройдут в честь Дня города. Организаторы ожидают установление нового мирового рекорда.





