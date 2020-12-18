Канал ТНТ объявил о закрытии шоу «Дом-2»

Телеканал ТНТ закрывает реалити-шоу «Дом-2», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу канала.

Как пояснили представители ТНТ, реалити завершится большим двухчасовым финалом, который появится в эфире 30 декабря.

По словам директора телеканала Романа Петренко, ТНТ решил сфокусироваться на сериалах и юмористических шоу, чтобы сохранить конкурентоспособность и не потерять внимание телезрителей. Место «Дома-2» в сетке вещания канала займёт линейка программ в жанре стендап.

Шоу «Дом-2» было самым продолжительным ежедневным реалити в мире. Проект стартовал в 2004 году. За время существования телепроекта его участниками стали несколько тысяч молодых людей из разных стран мира. На «телестройке» сыграли около 30 свадеб, а в новых семьях родились 14 детей. Ведущими шоу в разное время были актёр Дмитрий Нагиев, политик, продюсер и общественный деятель Ксения Собчак, экс-участница проекта певица и блогер Ольга Бузова, певица Ольга Орлова.

