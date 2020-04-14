Камеры в Москве не будут штрафовать водителей без пропусков с 15 апреля

Ранее во вторник «Коммерсант» сообщал, что с 15 апреля камеры начнут фиксировать номера машин, на которые не был оформлен цифровой пропуск, для выписки штрафа.

Как стало известно ТАСС, такой меры не планируется в ближайшие пару дней. О дальнейших планах пока не сообщается.

Напомним, в Москве и Подмосковье цифровые пропуска, представляющие собой буквенно-числовой код, с 15 апреля обязательны для поездок на личном и общественном транспорте на работу, в отдаленный гипермаркет, на дачу. Для посещения медучреждений разовый пропуск можно оформлять неограниченное количество раз. Выехать из дома по другим причинам можно не чаще двух раз в неделю. Как уточняет "Утро.ру", в Подмосковье "злостным нарушителям карантина" может грозить наказание вплоть до уголовного.

