Кальянную «Мята Lounge Каспийская» в ЮАО опечатали за нарушение антиковидных мер

Кальянная «Мята Lounge Каспийская» опечатана на юге российской столице за нарушение мер профилактики коронавируса. Такое решение принял территориальный отдел Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Москве.

По данным ведомства, в заведении в ходе проверки были обнаружены многочисленные нарушения требований Роспотребнадзора. Кальянная находится по адресу: ул. Каспийская, д. 22, корп. 1. В первую очередь, она работала, несмотря на запрет курения кальянов в общественных местах.

Кроме того, там не была организована уборка и дезинфекция помещений, не было в наличии достаточного запаса масок и дезинфицирующих веществ, мебель расставлена не на достаточно расстоянии для обеспечения социальной дистанции. Кроме того, не проводилось обеззараживание воздуха.

Теперь кальянной грозит приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда. Всего с начала текущего года была приостановлена деятельность 135 кальянных за нарушение мер профилактики COVID-19.

