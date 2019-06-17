Художественный руководитель театра «Et Cetera» Александр Калягин опроверг сообщения о своей госпитализации. Как пишут РИА Новости, он заявил, что «это глупости».

Александр Калягин подчеркнул, что чувствует себя нормально, и у него сегодня обычный день. По его словам, он заехал проверить сердце и это он делает периодически.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что актёр и режиссёр был доставлен в одну из ведомственных клиник Москвы.

Александр Калягин – советский и российский актер, режиссер театра и кино. Он основал и руководит московским театром Et Cetera. Большую популярность и любовь зрителя ему принесла главная роль в картине «Здравствуйте, я ваша тетя», напоминает Утро.ру.

