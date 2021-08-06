Калви пришел на продолжение оглашения приговора
6 августа 202111:20
Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви пришел на второй день оглашения своего приговора, сообщило РИА Новости.
Ранее, 5 августа, судья не успела огласить решение. Участники заседания слушали приговор стоя на протяжении 5 часов.
Ранее сегодня суд признал Калви и шесть его коллег виновными в растрате 2,5 млрд руб. средств банка «Восточный». Их обвиняют по статье 160 (растрата).
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru