Калужская область вошла в топ-10 регионов по выпуску органической продукции

По итогам 2022 года Калужская область заняла восьмое место в рейтинге органических регионов страны. Об этом сообщили в пресс-службе Роскачества.

Сообщается, что в рейтинге учитывается число предприятий, которые выпускают сертифицированную органическую продукцию — товары без пестицидов, гербицидов, минеральных удобрений и гормонов. В Калужской области функционируют пять таких предприятий.

На первом месте — Воронежская область, на второе место вышел Краснодарский край, третье место — у Московской области.

