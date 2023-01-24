Калужская область вошла в топ-10 регионов по выпуску органической продукции
По итогам 2022 года Калужская область заняла восьмое место в рейтинге органических регионов страны. Об этом сообщили в пресс-службе Роскачества.
Сообщается, что в рейтинге учитывается число предприятий, которые выпускают сертифицированную органическую продукцию — товары без пестицидов, гербицидов, минеральных удобрений и гормонов. В Калужской области функционируют пять таких предприятий.
На первом месте — Воронежская область, на второе место вышел Краснодарский край, третье место — у Московской области.
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