Калужане взяли 20 медалей на чемпионате ЦФО по тхэквондо

Воспитанники Калужской области завоевали 20 медалей на чемпионате по тхэквондо Центрального федерального округа (ЦФО). Об этом сообщают местные СМИ.

Спортсмены стали обладателями золотых, серебряных и бронзовых медалей. Соревнования прошли в Суздале Владимирской области с 13 по 17 октября.

Спортивное мероприятие в Суздале собрало более 350 спортсменов из 11 регионов ЦФО.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Калужская ОбластьСпорт
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