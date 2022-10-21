Калужане взяли 20 медалей на чемпионате ЦФО по тхэквондо
21 октября 202221:53
Воспитанники Калужской области завоевали 20 медалей на чемпионате по тхэквондо Центрального федерального округа (ЦФО). Об этом сообщают местные СМИ.
Спортсмены стали обладателями золотых, серебряных и бронзовых медалей. Соревнования прошли в Суздале Владимирской области с 13 по 17 октября.
Спортивное мероприятие в Суздале собрало более 350 спортсменов из 11 регионов ЦФО.
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21 октября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru