Калач назначен представителем Подмосковья в туристическом флешмобе
Калач в качестве регионального блюда представил Московскую область во всероссийском туристическом флешмобе. Как информирует региональный комитет по туризму, акция организована по инициативе Всемирной туристкой организации при ООН.
Всемирная кампания поддержки мировой туристической индустрии проходит под знаком хештега #TRAVELTOMORROW.
Как сообщает сайт «Подмосковье Сегодня», к инициативе присоединились федеральный отечественный проект «Гастрономическая карта России» и Ростуризм. Они и стали организаторами аналогичного всероссийского флешмоба.
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