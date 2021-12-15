«Как в Белоруссии»: Адвокаты объяснили свои претензии к Минюсту

Более 400 российских адвокатов подписали обращение против поправок к закону «Об адвокатуре», подготовленных Минюстом. Среди них был и адвокат Илья Новиков, который в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» объяснил, чем вызвана столь редкая сплоченность адвокатского сообщества.

«Не секрет, что в адвокатуре есть разные течения - более либеральное, к которому принадлежим мы с коллегами, есть бывшие силовики, которые наоборот считают, что можно пожестче. Но это тот редкий случай, когда у нас совпало наше видение с той официальной позицией, которую сегодня сформулировала Федеральная палата адвокатов – они тоже эти поправки критикуют. Можно сказать, что общий знаменатель у большинства адвокатов сводится к тому, что это движение в сторону Белоруссии. В Белоруссии именно в последние годы адвокатуру полностью подчинили Минюсту, то есть, там сохранились какие-то формальные атрибуты, но все решения, в том числе ключевые о том, чтобы адвоката выгнать из профессии, принимает ведомство», - отметил Новиков.

По его словам, это позволит не просто контролировать отдельно взятого адвоката и при необходимости заставить его молчать, а станет рычагом давления на все сообщество.

«Минюст хочет дать себе право обжаловать отказ адвокатуры об исключении адвоката. По состоянию на сегодня, если совет адвокатской палаты отказал Минюсту в жалобе на адвоката, то это решение финальное. Если адвоката исключили из адвокатуры, он может жаловаться в суд. Минюст считает, что той власти, которая у него есть, мало. Они хотят, если их что-то не устраивает, и адвоката не выгнали, идти в суд, и это, конечно, большой рычаг влияния. Если вы можете любого отдельно взятого адвоката принудить к молчанию, то вам не нужно принуждать всех. От человека можно избавиться полностью – убрать его из адвокатуры. И этой угрозой можно держать под контролем большинство», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».

Более того, подобное активное участие Минюста в деятельности сообщества сулит адвокатам полное исключение из профессии в случае их неугодного поведения.

«Полем адвокатуры последние десятилетия была в основном уголовная практика, в административных, гражданских делах – разводы, долги – участвовать может кто угодно. Те поправки, которые уже были приняты в прошлом году, запрещают адвокату, которого исключили из адвокатуры, даже практиковать по тем делам, которые до сих пор в России могут вести не адвокаты. Это создает угрозу голодной смерти. Если ты не адвокат и не можешь работать, как судебный юрист, то что тебе остается. Эти вещи серьезные, их нельзя воспринимать как какой-то каприз», - посетовал юрист.

Ранее известный адвокат, экс-член СПЧ Юрий Костанов, чья подпись первой стоит под обращением сообщества, поделился с «Коммерсантом» мнением, что данные поправки говорят о желании ведомства положить руку на пульс адвокатуры и придавить его.

