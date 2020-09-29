Кадырова выдвинули на международную Премию мира

Ранее Кадыров считает несправедливыми санкции США, введённые против него за предполагаемую причастность к нарушению прав человека. Чеченского лидера удивило это обвинение: по его словам, власти республики, наоборот, защищают права человека – «остановили войну и уничтожили международный терроризм».

«Я думал, что мне Нобелевскую премию дадут, что я боролся с терроризмом, а они под санкции», - цитируют Кадырова «Известия».

У главы Чечни имеется множество наград, включая звание Героя России. В прошлом году Всемирная исламская лига присвоила Кадырову титул «Герой ислама», он также является кавалером высшей награды Палестины – ордена «Звезда Иерусалима».

С 2012 года глава Чечни является хранителем священных реликвий пророка Мухаммеда. Без его согласия вещи, принадлежавшие пророку, не могут вывозить за пределы мест их постоянного хранения. Также Кадыров является постоянным хранителем замка с ключом от двери главной мусульманской святыни — священной Каабы.

