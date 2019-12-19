Кадыров заявил о готовности умереть за Путина
Рамзан Кадыров заявил, что готов отдать жизнь за президента РФ Владимира Путина. Об том глава Чеченской республики написал в своём телеграм-канале, комментируя слова главы государства об отце, первом президенте республике Ахмате Кадырове.
Путин, в частности, рассказал, что отговаривал перед днём покушения Кадырова-старшего от поездки в Грозный на 9 мая. Российский лидер также похвалил Кадырова-младшего за восстановление республики после событий 90-ых – начала 2000-ых годов. Он также заметил, что Рамзану Кадырову «можно бы и Героя Труда дать», отмечает «ФедералПресс».
В ответ в соцсети глава Чечни выразил благодарность за высокое доверие и назвал этот день историческим.
«На пути Ахмата-Хаджи, чтобы оправдать Ваше высокое доверие, мы готовы днём и ночью трудиться, бороться и, если потребуется, не задумываясь отдать свои жизни во имя России и ради нашего Президента Владимира Путина!!!», - заверил глава Чечни. Свой пост он подписал: «С уважением, Ваш пехотинец Рамзан Кадыров».
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