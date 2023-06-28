NYP: Американец умер от тромба на собственной свадьбе

Житель США умер на собственной свадьбе спустя десять минут после регистрации брака, причиной смерти мужчины стал оторвавшийся тромб. Об этом пишет New York Post.

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По данным издания, погибший — 48-летний Тораз Дэвис. Гости бракосочетания отмечали, что это был «самый счастливый день» в жизни мужчины.

«Я просто видела улыбку на его лице и то, как он был счастлив», — рассказал гостья праздника Моника Миллер.

После смерти Дэвиса его близкие открыли сбор средств для оплаты похорон и материальной поддержки его супруге. Женщина «овдовела и вышла замуж за 10 минут», также известно, что у вдовы Дэвиса осталось двое детей.

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ФОТО: РИА Новости
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