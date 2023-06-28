NYP: Американец умер от тромба на собственной свадьбе

По данным издания, погибший — 48-летний Тораз Дэвис. Гости бракосочетания отмечали, что это был «самый счастливый день» в жизни мужчины.

«Я просто видела улыбку на его лице и то, как он был счастлив», — рассказал гостья праздника Моника Миллер.

После смерти Дэвиса его близкие открыли сбор средств для оплаты похорон и материальной поддержки его супруге. Женщина «овдовела и вышла замуж за 10 минут», также известно, что у вдовы Дэвиса осталось двое детей.

