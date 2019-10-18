Кадыров поручил выдать замуж за чеченца журналистку «Новой газеты»

Позднее помощник Кадырова Ахмед Дудаев заявил, что у Милашной, по его словам, сложилась личная обида из-за неудачных «отношений» с чеченскими мужчинами. В этой связи он анонсировал для нее поиск «крепкого и молодого» чеченца. Дудаев предположил, что после замужества журналистка «успокоится».

Ранее Милашина написала о «зачистке» в республике нелольяных Кадырову чиновников и силовиков. Сам глава Чечни назвал эти сведения выдумкой, пишет «Газета.ру».

