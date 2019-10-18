Кадыров поручил выдать замуж за чеченца журналистку «Новой газеты»
Глава Чечни Рамзман Кадыров поручил своим подчиненным подыскать мужа-чеченца журналистке «Новой газеты» Елене Милашиной, которая ранее сообщила о зачистках во властных структурах республики.
Кадыров предположил, что журналистка, по его мнению, обижена на жизнь и хочет обрести мужа. «Мы возьмем ее замуж, устроим ее жизнь», - цитирует главу республики Ura.ru.
Позднее помощник Кадырова Ахмед Дудаев заявил, что у Милашной, по его словам, сложилась личная обида из-за неудачных «отношений» с чеченскими мужчинами. В этой связи он анонсировал для нее поиск «крепкого и молодого» чеченца. Дудаев предположил, что после замужества журналистка «успокоится».
Ранее Милашина написала о «зачистке» в республике нелольяных Кадырову чиновников и силовиков. Сам глава Чечни назвал эти сведения выдумкой, пишет «Газета.ру».
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