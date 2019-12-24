Кадыров очистил Чечню от воров в законе с помощью слова

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе пресс-конференции рассказал, как очистил республику от воров в законе и их «понятий».

Глава республики заявил в эфире ЧГТРК «Грозный», что не признает воровские устои, в связи с чем он собрал всех воров Чечни и потребовал, чтобы они оставили республику в покое. Кадыров добавил, что в республике существует «законы получше».

Ранее Кадыров заявил, что затаил обиду на фанатов грозненского футбольного клуба «Ахмат». По его словам, они «болеют» за команду так, как будто он их сгоняет на стадионы . Кадыров добавил, что из-за такого поведения болельщиков он перестал посещать матчи «Ахмата».

Отметим, что в ходе своей пресс-конференции Кадыров также рассказал о том, как однажды президент России Владимир посоветовал ему «не лезть» под пули, а заниматься хозяйственными вопросами, передает RT.

