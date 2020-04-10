Кадыров извинился перед ингушами

Глава республики подразумевал недавний обмен территориями между Чечней и Ингушетией, что вызвало недовольство в соседней республике.



Кадыров заявил, что чечнцы и ингуши остаются братьями, и нецензурно выругался в адрес тех, кто это отрицает.



«Здесь я должен извиниться за свои слова. Не перед теми, кто пытается поссорить чеченцев и ингушей, а перед уважаемыми людьми — я неаккуратно выразился, когда говорил про недругов», - цитирует Кадыров издание «Чечня сегодня».



Глава республики также заявил, что территориальный вопрос между республиками закрыт, передает Ura.ru

