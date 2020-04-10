Кадыров извинился перед ингушами
Глава Чечни Рамзан Кадыров принес извинения ингушам за резкие высказывания в их адрес.
Ранее власти республики отправили в соседнюю Ингушетию партию медицинских масок, противочумных комбинезонов и антисептиков. Кадыров в ходе оперативного штаба по борьбе с COVID-19 заявил о том, что некие «диванные комментаторы» говорят о том, что он якобы пытается откупиться от ингушей «масками за землю».
Глава республики подразумевал недавний обмен территориями между Чечней и Ингушетией, что вызвало недовольство в соседней республике.
Кадыров заявил, что чечнцы и ингуши остаются братьями, и нецензурно выругался в адрес тех, кто это отрицает.
«Здесь я должен извиниться за свои слова. Не перед теми, кто пытается поссорить чеченцев и ингушей, а перед уважаемыми людьми — я неаккуратно выразился, когда говорил про недругов», - цитирует Кадыров издание «Чечня сегодня».
Глава республики также заявил, что территориальный вопрос между республиками закрыт, передает Ura.ru
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