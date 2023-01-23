Кадетский корпус имени Георгия Жукова появится в Калужской области
23 января 202319:10
Кадетский корпус имени Георгия Жукова планируется создать в Калужской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
Сегодня Шапша обсудил этот проект с руководителем Ассоциации Российского кадетства Николаем Антиповым.
Глава региона напомнил, что в 2023 году российскому кадетскому образованию исполняется 291 год, задача такого образования - подготовка молодых людей для служения Отечеству.
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23 января 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru