Кадетский корпус имени Георгия Жукова появится в Калужской области

Кадетский корпус имени Георгия Жукова планируется создать в Калужской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Сегодня Шапша обсудил этот проект с руководителем Ассоциации Российского кадетства Николаем Антиповым.

Глава региона напомнил, что в 2023 году российскому кадетскому образованию исполняется 291 год, задача такого образования - подготовка молодых людей для служения Отечеству.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОбразованиеКалужская Область
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