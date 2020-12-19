Кадастровая палата РФ опубликовала забавные названия российских деревень
В Кадастровой палата России выбрали самые необычные и забавные названия деревень и сел страны, которые оказались в ЕГРН 2020 году.
Регионом-рекордсменом на оригинальные названия стала Удмуртская Республика с деревнями Ямайкино, Благодать, Новая Бондюга, Самолет и Круглый Ключ.
Также в этот список попали: поселок Новый Карапуз в Новосибирской области, деревня Перебор в Свердловской области, деревни Ягодная и село Париж в Челябинской области, деревни Желудково и Слонятино в Ярославской области, село Большие Хомяки и деревня Новоселье в Липецкой области, сообщает ТАСС.
Между тем, ранее стало известно, что россияне выбрали самые смешные названия населенных пунктов. Рейтинг был составлен специалистами сервиса Tutu.ru. В опросе приняли участие более 11 тысяч респондентов. В итоге первое место досталось деревне Чуваки в Пермском крае. Второе и третье места соответственно за селом Мошонки в Калужской области и деревней Варварина Гайка в Саратовской области, отмечает «Русская планета».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,8 млн+28 209 / сут.
Умерли
50 347+585 / сут.
Выздоровели
2,3 млн+26 109 / сут.
- С 1 января елку придется ставить по-новому
- Стрелявшего в дворников охранника парковки задержали в Москве
- Кадастровая палата РФ опубликовала забавные названия российских деревень
- Российские разработчики вакцин заявили о природном происхождении коронавируса
- Россия вернёт в Боснию и Герцеговину подаренную Лаврову икону для расследования Интерпола
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru