Кадастровая палата РФ опубликовала забавные названия российских деревень

Регионом-рекордсменом на оригинальные названия стала Удмуртская Республика с деревнями Ямайкино, Благодать, Новая Бондюга, Самолет и Круглый Ключ.

Также в этот список попали: поселок Новый Карапуз в Новосибирской области, деревня Перебор в Свердловской области, деревни Ягодная и село Париж в Челябинской области, деревни Желудково и Слонятино в Ярославской области, село Большие Хомяки и деревня Новоселье в Липецкой области, сообщает ТАСС.

Между тем, ранее стало известно, что россияне выбрали самые смешные названия населенных пунктов. Рейтинг был составлен специалистами сервиса Tutu.ru. В опросе приняли участие более 11 тысяч респондентов. В итоге первое место досталось деревне Чуваки в Пермском крае. Второе и третье места соответственно за селом Мошонки в Калужской области и деревней Варварина Гайка в Саратовской области, отмечает «Русская планета».

