Правительство предлагает создать портал с рейтингом автошкол

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил создать специальный информационный портал, где будут размещены показатели автошкол.

Уточняется, что теперь качество таких учебных заведений будет оцениваться по определенным показателям, одним из которых будет количество аварийных ситуаций, в которых оказались выпускники конкретной школы.

Он отметил, что данные о результатах деятельности автошкол предлагается размещать на специальном сайте в открытом доступе, чтобы граждане могли сформировать мнение о качестве подготовки водителей в каждой конкретной автошколе.

Ранее в Госдуме предложили разрешить россиянам сдавать на водительские права экстерном, после 30 часов занятий с инструктором, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

