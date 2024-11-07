Кабмин выделит регионам 164,5 млн рублей на уход за пожилыми и инвалидами

Правительство направит 17 регионам России дополнительные средства на комплексное социальное и медицинское обслуживание на дому пожилых граждан и инвалидов. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

«Подписано распоряжение о перераспределении на эти цели более 164,5 млн рублей. Средства получат 17 субъектов, в которых есть потребность в увеличении объема оказываемых услуг по долговременному надомному уходу, включающему содействие в медицинской, социальной и психологической помощи», — подчеркнули в правительстве.

Уточняется, что финансирование направят Карелии, Удмуртии, Якутии, Северной Осетии, Еврейской автономной области, Ненецкому и Чукотскому автономным округам, Ставропольскому краю, а также Архангельской, Белгородской, Воронежской, Костромской, Магаданской, Мурманской, Нижегородской, Омской, Тульской областям.

Как отметили в кабмине, что в федеральном бюджете в текущем году предусмотрено свыше 16 млрд рублей на оказание долговременной помощи пожилым и инвалидам.

Ранее правительство России приняло решение направить более 48 млн рублей на выплаты гражданам, пострадавшим в результате действий ВСУ в Курской области, напоминает RT.

