Кабмин выделил более 2 млрд рублей пострадавшим от паводков в Амурской области
Кабинет министров выделил более 2 млрд рублей пострадавшим от паводков в Амурской области. Распоряжение об этом подписал глава правительства Михаил Мишустин.
Около 1,3 млрд рублей направят для выплат людям, которые остались без жилья. Ещё около 700 млн уйдут на компенсацию полной или частичной утраты имущества. В целом помощь получат больше 700 семей.
Прошедшим летом в Забайкальском и Хабаровском краях, Еврейской автономии и Амурской области сложилась неблагоприятная паводковая обстановка. В зону подтопления вошли 145 населённых пунктов и 56 муниципальных образований, сообщает «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Ранее правительство России одобрило выделение единоразовых выплат в размере 10 тысяч рублей военным пенсионерам. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.
На эти цели из резервного фонда будет выделено 21 142 745 тыс. рублей в соответствии с указом президента от 24 августа «О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию».
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