Кабмин внес в Госдуму законопроект о полном госфинансировании дебютных фильмов
Правительство внесло в Госдуму законопроект о полном государственном финансировании дебютных российских фильмов. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе данных.
Отмечается, что на данный момент предусмотрено госфинансирование, которое не может превышать 70% стоимости проекта.
Предлагается полностью поддерживать дебютные работы начинающих авторов – выпускников профильных вузов в течение пяти лет, а также документальные проекты.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных средств регионам на поддержку фермеров.
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