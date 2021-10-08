Кабмин внес в Госдуму законопроект о полном госфинансировании дебютных фильмов

Правительство внесло в Госдуму законопроект о полном государственном финансировании дебютных российских фильмов. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе данных.

Отмечается, что на данный момент предусмотрено госфинансирование, которое не может превышать 70% стоимости проекта.

Предлагается полностью поддерживать дебютные работы начинающих авторов – выпускников профильных вузов в течение пяти лет, а также документальные проекты.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных средств регионам на поддержку фермеров.

