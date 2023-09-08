Кабмин упростил выдачу справок о гибели или пропаже без вести участников СВО

В частности, соответствующие документы теперь могут выдавать не только медорганизации. Справку о смерти можно будет получить у командира воинской части, который должен будет также передать информацию о гибели военнослужащего в ЗАГС или в МФЦ.

В кабмине уточнили, что справка о смерти будет выдаваться в случае, если гибель военнослужащего не вызывает сомнений, а получение медсвидетельства невозможно. Получить документ родственники смогут либо в воинской части, либо в военкомате, либо в структуре, в которой служил погибший.

Ранее правительство РФ упростило получение страховых выплат родственниками военнослужащих, которые погибли в ходе СВО. Согласно постановлению главы кабмина Михаила Мишустина, для этого будет достаточно справки установленной формы о смерти военнослужащего, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

