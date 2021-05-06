Кабмин РФ выделил 351 млн рублей ухаживающим за пожилыми частным медорганизациям
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому частным медицинским организациям, привлекаемым для долговременного ухода за лицами старше 65 лет, выделено более 351 миллиона рублей, сообщает пресс-служба кабмина.
В настоящее время в России проходит пилотный проект, в котором принимают участие компании из Бурятии, Мордовии, Татарстана, Алтайского края, Воронежской, Костромской, Рязанской, Самарской, Тамбовской и Тульской областей - всего 33 организации из 13 регионов страны.
Привлекаемые частные организации оказывают помощь пожилым гражданам по назначению участкового врача. Это, например, регулярные осмотры на дому, ведение индивидуального дневника, контроль приёма назначенных лекарств, забор анализов, инфузионная терапия.
Субсидии из федерального бюджета такие компании получают после прохождения конкурсного отбора.
Ранее Мишустин поручил до 17 августа осуществить выплаты по 10 тысяч рублей семьям со школьниками, сообщает RT.
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