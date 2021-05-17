Кабмин РФ утвердил новый профессиональный праздник
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в стране появился новый профессиональный праздник - День фармацевтического работника, сообщает пресс-служба кабмина.
В документе, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, говорится, что новую дату будут отмечать ежегодно 19 мая.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому россияне отдыхали в мае с 1-го по 10-е число, сообщает RT. Глава Минтруда Антон Котяков заваил, что его ведомство не рассматривает возможность введения непрерывных выходных дней в мае на постоянной основе.
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