Кабмин РФ расширил период действия программы детского кешбэка

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что российское правительство расширило период отдыха детей в лагерях, за который родителям смогут вернуть часть стоимости путевки, сообщает ТАСС.

По его словам, под действие программы детского кешбэка теперь попадают путёвки с 10 мая по 20 сентября.

Программа детского туристического кешбэка стартовала в России 25 мая, сообщает RT. За поездку ребёнка в стационарный летний лагерь родителям будут возмещать 50% стоимости путёвки, но не более 20 тысяч рублей. При этом оплату поездки следует произвести картой МИР.

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