Кабмин РФ расширил период действия программы детского кешбэка
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что российское правительство расширило период отдыха детей в лагерях, за который родителям смогут вернуть часть стоимости путевки, сообщает ТАСС.
По его словам, под действие программы детского кешбэка теперь попадают путёвки с 10 мая по 20 сентября.
Программа детского туристического кешбэка стартовала в России 25 мая, сообщает RT. За поездку ребёнка в стационарный летний лагерь родителям будут возмещать 50% стоимости путёвки, но не более 20 тысяч рублей. При этом оплату поездки следует произвести картой МИР.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+17 765 / сут.
Умерли
123 тыс.+787 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+18 403 / сут.
- В Минпросвещения рассказали о создании «белого интернета» для школьников
- ФАС и операторы связи договорились о противодействии спам-звонкам
- Чубайс призвал к 100% перестройке экономики России
- В ВОЗ заявили, что россияне пьют меньше алкоголя, чем французы или итальянцы
- Кабмин РФ расширил период действия программы детского кешбэка
- Силуанов назвал перегретую инфляцию угрозой рублю, зарплатам и выплатам
- Полиция пришла с обысками к сервисам аренды самокатов в Санкт-Петербурге
- «Нева» до 2024 года станет первой в РФ трассой для беспилотных грузовиков
- Один человек погиб при взрыве на руднике в Бурятии
- Асад привился вакциной «Спутник V»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru