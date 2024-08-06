Кабмин приостановил разработку документов о продаже «красивых номеров»
Минэкономики и МВД России приостановили работу по созданию аукционов для торговли «красивыми автономерами» с запоминающимся сочетанием цифр и букв, сообщает «Коммерсант».
Об этом говорится в ответе правительственных чиновников на запрос вице-спикера Госдумы Вячеслава Даванкова. Ведомства разработали проект постановления кабмина, который впоследствии был заморожен. Парламентарии считают, что государство могло бы получить с автолюбителей за продажу таких номеров до несколько миллиардов рублей в год. Однако в Минэкономики не нашли оснований для проведения реформы, а в МВД указали, что у страны в настоящее время другие приоритеты.
Ранее продажу «красивых» номеров авто с аукционов сочли неактуальной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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