Кабмин приостановил разработку документов о продаже «красивых номеров»

Об этом говорится в ответе правительственных чиновников на запрос вице-спикера Госдумы Вячеслава Даванкова. Ведомства разработали проект постановления кабмина, который впоследствии был заморожен. Парламентарии считают, что государство могло бы получить с автолюбителей за продажу таких номеров до несколько миллиардов рублей в год. Однако в Минэкономики не нашли оснований для проведения реформы, а в МВД указали, что у страны в настоящее время другие приоритеты.

Ранее продажу «красивых» номеров авто с аукционов сочли неактуальной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

