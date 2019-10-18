Кабмин оценил законопроект о значимых интернет-ресурсах

В правительстве поддержали законопроект о значимых интернет-ресурсах, рекомендовав изменить предполагаемую долю иностранного участия. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в парламенте.

Отмечается, что в кабмине одобрили законопроект при условии, если «будут предусмотрены требования об ограничении иностранного участия в этих ресурсах в отношении голосующих акций на уровне 50% минус одна акция».

Автором законопроекта является депутат Антон Горелкин. Законопроект предполагает снижение доли иностранного капитала 20% в компаниях, признанными значимыми информресурсами. К таким информресурсам авторы проекта отнесли, в частности, "Яндекс" и Mail.ru Group.

Ранее в «Яндексе» заявили, что принятие законопроекта о значимых информресурсах приведет к оттоку ценного кадрового состава компании и как следствие к прекращению развития новых сервисов.

