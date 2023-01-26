Кабмин направит миллиард рублей на выплаты пособий по безработице в новых регионах
26 января 202315:35
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что на выплаты пособий по безработице жителям новых регионов в текущем году будет направлено более миллиарда рублей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru