Кабмин направит миллиард рублей на выплаты пособий по безработице в новых регионах

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что на выплаты пособий по безработице жителям новых регионов в текущем году будет направлено более миллиарда рублей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Михаил МишустинРоссияВыплатыБезработица
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