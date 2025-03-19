К зданию американского посольства в Москве вернули символы СВО

Патриотические символы у посольства США в Москве, которые ранее были демонтированы, вернули к зданию. Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне буквы ZVO и инсталляцию «Мы вместе» с триколором убрали от здания диппредставительства. При этом рабочие называли меру временной.

Символика вернулась на прежнее место после проведения необходимых работ.

Как пояснила официальный представитель МИД России Мария Захарова, в инсталляции следовало заменить лампочки, «чтобы виднее было», отмечает РЕН ТВ.

