К зданию американского посольства в Москве вернули символы СВО
19 марта 202510:38
Патриотические символы у посольства США в Москве, которые ранее были демонтированы, вернули к зданию. Об этом сообщает РИА Новости.
Накануне буквы ZVO и инсталляцию «Мы вместе» с триколором убрали от здания диппредставительства. При этом рабочие называли меру временной.
Символика вернулась на прежнее место после проведения необходимых работ.
Как пояснила официальный представитель МИД России Мария Захарова, в инсталляции следовало заменить лампочки, «чтобы виднее было», отмечает РЕН ТВ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru