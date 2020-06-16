К столичной программе «Миллион призов» присоединились 60 компаний

Участие в программе «Миллион призов», которая стартует в рамках проекта «Активный гражданин», подтвердили шесть десткой компаний и больше пяти тысяч торговых точек, передает официальный сайт мэра столицы. .

«Программу поддержали предприятия торговли и общественного питания, среди которых «Мираторг», «Комус», Glenfield, «Шоколадница», «Муму» и «Грабли». Список партнеров продолжает увеличиваться», - говорится в сообщении.

Москвичи смогут получить сертификаты, скидки и бонусы - их можно будет использовать в крупных торговых сетях, кафе и ресторанах, обменять на городские поощрения.

Также Для горожан предусмотрено 2 миллиона призов номиналом от одной до 4 тысяч баллов, при этом 1 балл = 1 рубль.

Программа будет проходить в дни общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию с 25 июня по 1 июля. Организаторами выступили Московская торгово-промышленная палата (МТПП) и правительство Москвы, передает АГН Москва.

