К столичной программе «Миллион призов» присоединились 60 компаний
Участие в программе «Миллион призов», которая стартует в рамках проекта «Активный гражданин», подтвердили шесть десткой компаний и больше пяти тысяч торговых точек, передает официальный сайт мэра столицы. .
«Программу поддержали предприятия торговли и общественного питания, среди которых «Мираторг», «Комус», Glenfield, «Шоколадница», «Муму» и «Грабли». Список партнеров продолжает увеличиваться», - говорится в сообщении.
Москвичи смогут получить сертификаты, скидки и бонусы - их можно будет использовать в крупных торговых сетях, кафе и ресторанах, обменять на городские поощрения.
Также Для горожан предусмотрено 2 миллиона призов номиналом от одной до 4 тысяч баллов, при этом 1 балл = 1 рубль.
Программа будет проходить в дни общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию с 25 июня по 1 июля. Организаторами выступили Московская торгово-промышленная палата (МТПП) и правительство Москвы, передает АГН Москва.
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