Московским дорогам предрекли пробки к началу сентября

В конце августа - начале сентября пробки на дорогах Москвы достигнут 8-9 баллов. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

К этому времени количество машин на дорогах, а также самих поездок вырастет, прогнозирует руководитель ЦОДД Михаил Кизлык.

Депутат Мосгордумы Мария Киселева отметила активное развитие системы городского велопроката

Специалист связывает увеличение трафика с окончанием периода отпусков, возвращением в город студентов и школьников. Кроме того, часть компаний отменят удаленную работу сотрудников.

По прогнозу ЦОДД, трафик может увеличиться до 5%. Автомобилистов ожидают длинные и сложные часы пик, занятые городские парковки, увеличение времени в пути, резюмировал Кизлык.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПробкиМосква
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