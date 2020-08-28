Московским дорогам предрекли пробки к началу сентября
В конце августа - начале сентября пробки на дорогах Москвы достигнут 8-9 баллов. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).
К этому времени количество машин на дорогах, а также самих поездок вырастет, прогнозирует руководитель ЦОДД Михаил Кизлык.
Специалист связывает увеличение трафика с окончанием периода отпусков, возвращением в город студентов и школьников. Кроме того, часть компаний отменят удаленную работу сотрудников.
По прогнозу ЦОДД, трафик может увеличиться до 5%. Автомобилистов ожидают длинные и сложные часы пик, занятые городские парковки, увеличение времени в пути, резюмировал Кизлык.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
980 тыс.+4 829 / сут.
Умерли
16 914+110 / сут.
Выздоровели
798 тыс.+5 905 / сут.
- СМИ: арбитра матча «Спартак» - «Сочи» могут дисквалифицировать пожизненно
- ЕС хочет международного расследования произошедшего с Навальным
- Белоруссия ответила на объявленную Украиной паузу в отношениях
- Московским дорогам предрекли пробки к началу сентября
- Литва ответила на угрозы Лукашенко отказаться от портов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru