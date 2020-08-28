Московским дорогам предрекли пробки к началу сентября

В конце августа - начале сентября пробки на дорогах Москвы достигнут 8-9 баллов. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

К этому времени количество машин на дорогах, а также самих поездок вырастет, прогнозирует руководитель ЦОДД Михаил Кизлык.