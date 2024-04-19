К летнему сезону в Серебряном бору проведут локальное благоустройство

Локальные работы по благоустройству пляжной территории и создание зон отдыха у воды проводятся перед началом летнего сезона на природной территории «Серебряный бор». Об этом заявил глава Департамента культуры Москвы Алексей Фурсин.

Как отметил руководитель департамента, Серебряный бор — любимое место отдыха многих горожан, и к лету власти планируют почистить пляжные зоны, обновить шезлонги и душевые, пикниковые зоны, детские и спортплощадки. При этом не будут нарушены экологические нормы, действующие на территории памятника природы.

В рамках работ увеличат протяженность зон отдыха у воды, создадут дополнительный лесной пляж. Для обеспечения безопасности горожан здесь установят спасательные вышки, посты охраны, систему видеонаблюдения и организуют круглосуточное патрулирование территории.

Кроме того, планируется проверить пляжи, детские и спортивные площадки на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам. Как отметила глава столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева, специалисты ведомства ежегодно перед началом и в течение купального сезона берут пробы воды и песка, проверяя их на санитарно-химические, бактериологические, паразитологические, вирусологические показатели. Если результаты исследований оказываются неудовлетворительными, купание на территории запрещают.

Локальное благоустройство — часть работы по формированию концепции развития Серебряного бора для создания комфортной и безопасной среды для горожан. По словам министра правительства Москвы, начальника Главного контрольного управления столицы Евгения Данчикова, развитие природной территории открывает новую страницу в истории города. В прошлом году Серебряный бор посетили свыше 680 тысяч человек.

«Создание комфортных условий, включая обновление инфраструктуры и создание качественного сервиса, сделает его местом притяжения для жителей и гостей столицы», — указал Данчиков.

Министр также отметил, что работы будут вести с учетом столичных природоохранных стандартов, планируется активно сотрудничать с экологическими сообществами. Это позволит обеспечить стратегический, вдумчивый подход к благоустройству.

