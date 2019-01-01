К концу года в Москве будет работать около 20 круглогодичных ярмарок

Значительную часть ярмарок выходного дня в столице постепенно переведут на круглогодичный режим работы. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в ходе посещения недавно открывшейся в Косино-Ухтомском окружной ярмарки.

«Косино-Ухтомский район получил не только метро, но и уникальную площадку, которая, в том числе, предназначена для праздников, спортивных мероприятий, а также работает как постоянно действующая ярмарка», - сказал мэр Москвы.

В материалах пресс-службы столичной мэрии уточняется, что к концу 2019 года в круглогодичном формате в Москве будет работать порядка 20 ярмарок, созданных с учетом пожеланий жителей.

Сергей Собянин также поздравил жителей с запуском первой очереди Некрасовской линии метро и пятилетием проекта «Активный гражданин», юбилей которого сегодня продолжают отмечать на ярмарке.

Ранее НСН рассказала о начале благоустройства в московском районе Капотня, которое стало возможно благодаря действию программы «Мой район».

Мэр Собянин сообщил журналистам, что посетил район год назад и отметил, что «вроде неплохой район» имеет ряд очевидных проблем. В частности речь идет о нефтеперерабатывающем заводе, московской кольцевой автодороге и Москве-реке. По словам мэра частично район был уже благоустроен, но с другой стороны местами напоминали «просто болото». Именно из-за этого и было принято решение запустить комплексный проект благоустройства всего района.



